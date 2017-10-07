На Одесчине демонтировали памятники Ленину и Калинину

В Болградском районе Одесской области 6 октября демонтировали недавно отреставрированные памятники Ленину и Калинину. Об этом УНИАН сообщили в Болградской районной государственной администрации.

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Отмечается, что в соответствии с законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", Кубейскому сельскому совету необходимо было провести демонтаж соответствующих памятников до мая 2016 года. Но из-за того, что сельским советом не были выделены средства на демонтаж, данные требования не были выполнены до указанного законом срока.

"Совместными усилиями Одесской областной и Болградской районной государственных администраций необходимое финансирование и специальная техника были найдены и проведен демонтаж памятников Ленину и Калинину в селе Кубей. При этом местные власти и сами жители села присоединились к проведению демонтажных работ. Сейчас работы по демонтажу завершены", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября в селе Кубей Болградского района Одесской области активисты обнаружили памятники Ленину и Калинину.

По словам руководителя Одесской городской организации ВО "Свобода" Сергея Солтасюка, на письменное требование руководителей Одесской ОГА и ГУ Нацполиции в Одесской области демонтировать тоталитарных истуканов Кубейский сельский голова официально ответил, что в бюджете села на это нет денег. При этом на реставрацию монументов их местного бюджета было выделено 50 тысяч гривень.

Украинский институт национальной памяти обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать факт реставрации.

Отмечается, что еще в марте 2017 года Институт обращался к Кубейскому сельскому голове о необходимости демонтажа памятников Ленину и Калинину на территории села. Тогда же институт направил обращение начальнику Болградского отделения полиции с просьбой принять меры для пресечения указанного нарушения действующего законодательства.

В ночь на 5 сентября неизвестные отбили голову и руку недавно отреставрированному в селе Кубей Ленину.