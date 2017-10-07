Черновцы сегодня празднуют День города

В Черновцах проходят торжества по случаю Дня города. Как передает корреспондент УНИАН, праздничные мероприятия начались в 10.00 с церемонии возложения цветов к могилам бургомистров, примаров, почетных граждан и участников антитеррористической операции на Центральном кладбище.

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Торжественное открытие праздника состоялось неподалёку от ратуши с участием представителей местных властей.

Программой празднования предусмотрено более 50 мероприятий, в числе которых выступление военного оркестра 194-го понтонно-мостового отряда Государственной специальной службы транспорта, парад автомобилей, художественный спуск и угощение жителей города гигантской яичницей из 500 яиц.

Празднование Дня города сегодня завершится вечерним концертом на Соборной площади с участием исполнителя Николая Задоры, групп "Виктория" и "Антитела".

Справка УНИАН. В Черновцах День города отмечается ежегодно в первый выходной октября. Этот день приурочен к первому письменному упоминанию о городе, которое датируется в историческом документе молдавского воеводы Александра Доброго 1408 годом.