Черновцы сегодня празднуют День города
Празднование состоит из более 50 мероприятий, в том числе парада автомобилей, художественного спуска и угощения жителей города гигантской яичницей из 500 яиц.
В Черновцах проходят торжества по случаю Дня города. Как передает корреспондент УНИАН, праздничные мероприятия начались в 10.00 с церемонии возложения цветов к могилам бургомистров, примаров, почетных граждан и участников антитеррористической операции на Центральном кладбище.
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Торжественное открытие праздника состоялось неподалёку от ратуши с участием представителей местных властей.
Программой празднования предусмотрено более 50 мероприятий, в числе которых выступление военного оркестра 194-го понтонно-мостового отряда Государственной специальной службы транспорта, парад автомобилей, художественный спуск и угощение жителей города гигантской яичницей из 500 яиц.
Празднование Дня города сегодня завершится вечерним концертом на Соборной площади с участием исполнителя Николая Задоры, групп "Виктория" и "Антитела".
Справка УНИАН. В Черновцах День города отмечается ежегодно в первый выходной октября. Этот день приурочен к первому письменному упоминанию о городе, которое датируется в историческом документе молдавского воеводы Александра Доброго 1408 годом.