Карнавал и битва хоров: Днепр отпраздновал День города (фото)

Более 7 тысяч человек приняли участие в зрелищном карнавале, который прошел 9 сентября в Днепре по случаю его дня рождения. Такое масштабное мероприятие состоялось в Украине впервые.

Читайте такжеНа день города в Днепре устроят карнавал и установят четыре рекорда

Дал старт шествию городской голова Борис Филатов. "Давайте заложим новую традицию днепровского карнавала", – сказал глава города.

Костюмированное шествие прошлось по улицам Днепра тридцатью пятью колоннами. Первыми стартовали колонны оркестров, байкерских клубов и ретроавтомобилей. Приобщиться к действу смогли все желающие. Свой маршрут они преодолевали под зажигательную музыку.



Кроме того, по случаю Дня города в Днепре провели "Битву хоров". 11 певческих коллективов из разных городов Украины вместе исполнили песню "Детка, это Днепр", которую уже более трех лет считают неофициальным гимном города.На Фестивальном причале участники яркого карнавала провели флешмоб. Люди выстроились в огромную надпись "I love Dnipro" и устроили самое массовое в истории Днепра признание в любви к городу.

Также для горожан и гостей Днепра сыграли лучшие военные оркестры из разных городов Украины: Днепра, Чернигова, Новомосковска и Николаева.