Шахтеры полностью получили зарплату за апрель – Минуглепром

Всем сотрудникам государственных предприятий шахтерской отрасли зарплаты за апрель выплачены в полном объеме – предприятиям перечислено для этих целей 554 млн. 762 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра угольной промышленности Украины Анатолий КОРЗУН.

Общая сумма перечислений, с учетом всех налогов и сборов, по его словам, составила 937 млн. грн.

«Средств этими предприятиями было получено от хозяйственной деятельности и за счет государственной поддержки из бюджета вполне достаточно для выплаты всех платежей, связанных с зарплатой. Этих средств было достаточно на удовлетворение минимально необходимых потребностей производства", - заявил он.

При этом А.КОРЗУН подчеркнул, что у него есть письменные подтверждения от руководителей предприятий и профсоюзов о том, что апрельские зарплаты выплачены в полном объеме, в том числе и от руководства шахтоуправления «Донбасс».

Вместе с тем, он отметил, что в министерстве тщательно проверят эту информацию.

Кроме того, А.КОРЗУН сообщил, что Минуглепром погасил задолженность перед шахтостроителями за предыдущие периоды в размере 24 млн. грн. за счет 96 млн. грн., полученных из Стабилизационного фонда.

В свою очередь, генеральный директор Государственного предприятия «Уголь Украины» Олег ПОГОДИН отметил, что средств, полученных от реализации государственными шахтами своей продукции, достаточно для выплаты зарплаты на всех предприятиях, входящих в структуру Минуглепрома.

«Все шахтеры всех государственных предприятий угледобывающей отрасли получили заработную плату не только за счет бюджета, но и за счет средств за реализацию”, – отметил О.ПОГОДИН.