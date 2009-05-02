Сомалийские пираты утверждают, что захватили украинский корабль с транспортом на борту, принадлежащим ООН.

Об этом заявил Reuters пират, назвавшийся Хусейном, из сомалийского порта Харадхири, пишет worldbulletin.net.

"Мы захватили корабль с промышленным оборудованием на борту, а также белые автомобили с логотипом ООН. Наши друзья на борту судна", - сказал пират.

Украинская правда