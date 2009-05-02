Сомалийские пираты утверждают, что захватили украинский корабль
13:59, 02 мая 2009Общество
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На борту - транспорт ООН
Сомалийские пираты утверждают, что захватили украинский корабль с транспортом на борту, принадлежащим ООН.
Об этом заявил Reuters пират, назвавшийся Хусейном, из сомалийского порта Харадхири, пишет worldbulletin.net.
"Мы захватили корабль с промышленным оборудованием на борту, а также белые автомобили с логотипом ООН. Наши друзья на борту судна", - сказал пират.
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