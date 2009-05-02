У Луценко отчитываются: 1 мая обошлось без драк

Работникам милиции удалось обеспечить общественный порядок в государстве во время массовых первомайских мероприятий.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел, отметив, что к охране правопорядка привлекались и военнослужащие внутренних войск МВД.

По данным милиции, 1 мая наиболее многочисленные мероприятия культурно-развлекательной, спортивной, социальной и политической направленности состоялись в АР Крым, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской областях и Киеве.

Как сообщалось, с целью координации деятельности органов внутренних дел по обеспечению правопорядка во время мероприятий, связанных с празднованием Пасхи, Дня международной солидарности трудящихся, Дня Победы, 23-й годовщиной Чернобыльской катастрофы и поминальными днями, в МВД Украины была развернута работа Оперативного штаба. Соответствующие штабы работают в Главных управление и Управлениях МВД Украины в АР Крым, Киеве, Севастополе и областях.