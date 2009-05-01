План по поступлениям в госбюджет перевыполнили, но со скрипом

С начала года в общий и специальный фонд государственного бюджета поступило 62 млрд. грн. (без учета возмещения НДС и собственных поступлений бюджетных организаций), что на 3,9% превышает плановые показатели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила председатель Государственного казначейства Татьяна СЛЮЗ.

По ее информации, в апреле поступления в бюджет составили почти 18 млрд. 171 млн. грн., что на 10,7% больше плана.

По данным Т.СЛЮЗ, с начала года органами Госказначейства возмещено из бюджета НДС в размере почти 9 млрд. 857 млн. грн., что составляет 100% от плановых показателей, в апреле план перевыполнен на 2,2% - возмещено более 2 млрд. 782 млн. грн.

Глава Госказначейства сообщила, что выполнение бюджета происходило достаточно сложно из-за финансового кризиса.

Т.СЛЮЗ также сообщила, что на сегодняшний день пенсии выплачиваются в срок и в полном объеме, и 30 апреля началось выделение средств для выплаты майских пенсий.