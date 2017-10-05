В Житомире началась двухдневная всеукраинская медицинская конференция

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, открытие конференции состоялось на базе Житомирского института медсестринства с участием начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Николая Суслика.

«В течение последних трех лет отрасль здравоохранения на Житомирщине занимает первые места в рейтинге по организации и оказанию медицинской помощи. В области работают мощные заведения и в том числе - и научные. Не спеша, но впереди, идет Житомирщина в реформировании отрасли здравоохранения. Надеюсь, что работа конференции будет плодотворной», – сказал Суслик.

Работа научной конференции будет проходить в формате пленарных заседаний, научных дискуссий и стендовых докладов.

В конференции принимают участие 137 участников из 23 областей Украины, из них 1 академик, 23 профессора, доктора медицинских наук, 19 доцентов, 32 кандидата медицинских наук, 7 заслуженных врачей Украины, 3 заслуженных деятелей науки и техники Украины и 95 врачей высшей категории.