В Житомире началась двухдневная всеукраинская медицинская конференция
В Житомире сегодня, 5 октября, началась двухдневная Всеукраинская научно-практическая конференция «Эпидемиологические и клинические осложнения инфекционных и паразитарных болезней в современных условиях».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, открытие конференции состоялось на базе Житомирского института медсестринства с участием начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Николая Суслика.
«В течение последних трех лет отрасль здравоохранения на Житомирщине занимает первые места в рейтинге по организации и оказанию медицинской помощи. В области работают мощные заведения и в том числе - и научные. Не спеша, но впереди, идет Житомирщина в реформировании отрасли здравоохранения. Надеюсь, что работа конференции будет плодотворной», – сказал Суслик.
Работа научной конференции будет проходить в формате пленарных заседаний, научных дискуссий и стендовых докладов.
В конференции принимают участие 137 участников из 23 областей Украины, из них 1 академик, 23 профессора, доктора медицинских наук, 19 доцентов, 32 кандидата медицинских наук, 7 заслуженных врачей Украины, 3 заслуженных деятелей науки и техники Украины и 95 врачей высшей категории.