Нацсовет за 8 месяцев оштрафовал 12 радиостанций из-за несоблюдения языковых квот

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал 12 украинских радиостанций за несоблюдение квот на украинский язык в эфире на 591 тыс. грн за последние 8 месяцев. Об этом сообщается в инфографике, опубликованной на официальной странице Нацсовета по телерадиовещанию в Facebook.

Согласно представленным материалам, за нарушение в части объема ведения передач на украинском языке оштрафованы радио "Глас" (Одесса), "Радио Вести" (Харьков), радио "104.FM" (Мариуполь), «Радио Терра» (г.Лозовая Харьковской области).

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За нарушение законодательства в части объема песен на украинском языке оштрафованы Kiss FM (Киев), "Радио Шансон" (Киев), "Радио сто шесть и шесть" (Харьков), M FM (Харьков), "Европа плюс Днепр" (Днепр), "Ирта" (Северодонецк), "ТРК Маяк" (Александрия), «Best FM» (Мариуполь).

Как сообщал УНИАН, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон о доле музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций. Согласно этому документу, доля песен на государственном языке в эфире радиостанций должна составлять не менее 25% в промежутках времени между 07.00 и 14.00 и между 15.00 и 22.00, а доля ведения передач на украинском языке должна составлять не менее 50%.