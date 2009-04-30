Ющенко поручил готовиться к годовщине депортации крымских татар

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ №281/2009 «О мероприятиях в связи с 65-ой годовщиной депортации из Крыма крымских татар и других лиц по национальному признаку».

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

В соответствии с указом, «в связи с 65-й годовщиной депортации из Крыма крымских татар и других лиц по национальному признаку, осуждая действия тоталитарного режима и с целью почтения памяти жертв депортации, утверждения в обществе нетерпимости к любым проявлениям насилия» Кабинету Министров Украины поручено обеспечить разработку с участием общественности и утверждение в десятидневный срок соответствующего плана мероприятий. Мероприятиями предлагается предусмотреть проведение в городе Симферополе вечера-реквиема, посвященного 65-й годовщине депортации из Крыма крымских татар и других лиц по национальному признаку; проведение тематической научной конференции, активизацию научных исследований по тематике депортаций из Украины лиц по национальному признаку; проведение в учебных заведениях, заведениях культуры мероприятий, посвященных памяти жертв депортации из Крыма крымских татар и других лиц по национальному признаку. Также планируется организовать в городах Киеве и Симферополе, других населенных пунктах Украины тематических документальных, художественных и фотовыставок, а также создать документальный фильм о событиях, связанных с депортацией из Крыма крымских татар и других лиц по национальному признаку. Предусмотрено также издание, переиздание на украинском, русском и крымско-татарском языках и распространение научных, научно-популярных, художественно-публицистических трудов, сборников документов и материалов на тему депортации из Крыма крымских татар и других лиц по национальному признаку.

Совету министров Автономной Республики Крым, Севастопольской городской государственной администрации поручено обеспечить проведение в городах Симферополе и Севастополе собраний общественности в связи с 65-й годовщиной депортации из Крыма крымских татар и других лиц по национальному признаку.

Кроме того, Совету министров АРК поручено способствовать решению Симферопольским городским советом в установленном порядке вопроса по выделению земельного участка для строительства в городе Симферополе Соборной мечети.

Министерству иностранных дел Украины поручено провести необходимую работу по информированию мирового сообщества о депортации из Крыма крымских татар и других лиц по национальному признаку.