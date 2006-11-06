До среды снег растает

Завтра в Украине ожидается облачная погода. Временами снег, мокрый снег, днем на юге с дождем; ночью в западных областях, а днем в Крыму и Приазовье местами сильные осадки. На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, ночью метели. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части и западных областях ночью от 4° мороза до 1° тепла, на Южном побережье Крыма 1-6° тепла, днем 6-9° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

8-9 ноября - облачная погода с прояснениями. 8 ноября ночью небольшой мокрый снег, в западных областях с дождем, днем в восточной части небольшой дождь, на остальной территории без осадков. 9 ноября преимущественно без осадков, только днем в западных и местами в северных областях небольшие, в Карпатах умеренные дожди. В Украине местами туманы; ночью и утром, кроме южной части, на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Повышение температуры ночью до 0-5° тепла, днем до 4-9°, в Закарпатье и в южной части 7-12°, 9 ноября в Крыму и в Одесской области 10-15°; на высокогорье Карпат ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, 8 ноября в восточной части ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

10 ноября в Украине временами дождь. Температура ночью 0-5°, днем 4-9° тепла; в Крыму ночью 3-8°, днем до 12° тепла. 11 ноября местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Понижение температуры ночью и днем до 2° мороза - 3° тепла, в южной части до 0-5° тепла.

12-14 ноября небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега, 15-16 ноября прекращение осадков. Дальнейшее понижение температуры на 4-8°.

В Киеве и области во вторник ожидается облачная погода. Временами снег и мокрый снег, днем небольшой. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 2-4° тепла; по области ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

8-9 ноября - облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только ночью 8 ноября небольшой мокрый снег, а днем 9 ноября местами небольшой дождь. Местами туманы; ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10м/с. Повышение температуры ночью до 0-5° тепла, днем до 4-9°.

10 ноября временами дождь, температура ночью 0-5°, днем 4-9° тепла. 11 ноября местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, понижение температуры ночью и днем до 2° мороза- 3° тепла.