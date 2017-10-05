В Житомире открыли новую амбулаторию семейного врача

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, новая амбулатория семейного врача появилась по адресу улица Героев Десантников, 23 в Житомире.

«Это уже вторая такая амбулатория в Житомире, Первую амбулаторию общей практики семейной медицины был открыт 29 декабря по улице Королева, 46», - сообщают в горсовете.

Амбулатория должна обеспечивать амбулаторный прием пациентов и обслуживание вызовов врача к больным домой.

«Ежедневная нагрузка на врача амбулатории рассчитаны на 40-50 больных, среди них - 10-12 вызовов на дому, - цитирует пресс-служба горсовета мэра Житомира Сергея Сухомлина.

На создание амбулатории в 2016-2017 годах Житомирской городским советом были выделены более 2 млн грн.

«На реконструкцию помещения – более 1, 5 миллиона гривень. На приобретение мебели, оборудования и инвентаря из городского бюджета выделено 603 тыс. грн. Проведение работ по благоустройству прилегающей территории обошлось в 140 тыс. грн», - отметил Сухомлин.

Общее количество населения, подлежащего медицинскому обслуживанию в амбулатории, составляет примерно 12 тыс. человек, из них - 10 тыс. взрослого населения и до 2 тыс. детей.

Основное преимущество амбулаторий - быстрый контакт с врачом и максимальное приближение медицинского учреждения к пациенту.

В условиях амбулатории запланирован осмотр больного, оказание ему неотложной и квалифицированной врачебной помощи, лечения в условиях дневного стационара (внутримышечные назначения, инфузионная терапия, небулайзерная терапия и др.).

«В случае необходимости, при наличии показаний врач направит больного на стационарное лечение в лечебно-профилактические учреждения города. Значительное внимание в работе амбулатории будет уделяться профилактическим мероприятиям, направленным на снижение заболеваемости среди населения и выявления заболеваний на ранних стадиях (прежде всего онкологических заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы, туберкулеза — УНИАН)», - сообщают в горсовете.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря прошлого года в Житомире открыли первую амбулаторию семейного врача, на которую из городского бюджета выделили 1,7 млн грн. В тот день участие в открытии амбулатории общей семейной практики в Житомире по улице Королева, 46, приняли руководители власти города, медики, жители областного центра. Тогда сообщалось, что всего в Житомире должно открыться 3 таких амбулатории.