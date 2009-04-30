Версия об опоздании врачей к студенту Чайке оказалась ложной

Распространенная некоторыми СМИ информация о том, что смерть активиста украинского патриотического движения «Січ» Максима Чайки наступила в результате 30-минутного опоздания бригады «скорой помощи», выявилась при проверке недостоверной.

Как сообщили сегодня УНИАН в Одесском горуправлении здравоохранения, «в действительности бригада медиков «скорой помощи» прибыла 17 апреля на место происшествия на Александровском проспекте через восемь минут после получения вызова».

В центральной диспетчерской «скорой помощи» вызов был зафиксирован в 21.30, уточнили в горуправлении здравоохранения, а уже через 18 минут с момента получения вызова, М.Чайка в связи с тяжестью состояния, минуя приёмное отделение, был доставлен в операционную 1-го хирургического отделения ГКБ-9, где находилась реанимационная бригада - дежурные и сосудистый хирурги.

Однако М.Чайку доставили в операционную уже в состоянии клинической смерти. И, хотя были незамедлительно проведены реанимационные мероприятия, включающие интубацию трахеи, перевод больного на искусственную вентиляцию лёгких аппаратом «Фаза», непрямой массаж сердца, а также введены препараты «адреналин» и «атропин», - все усилия медиков оказались безуспешными. В 22.05 была констатирована биологическая смерть. Клинический диагноз медиков констатировал колото-резанные раны грудной клетки, правой паховой области и геморрагический шок четвёртой степени.

Как сообщал УНИАН, 21-летний студент отделения журналистики Одесского Национального университета имени Мечникова, активист патриотического молодежного движения «Січ» М.Чайка погиб от ножевых ранений 17 апреля. Госпитализирован с ножевыми ранениями и его друг Андрей ДЗЕБАНА.

Следователем Приморского РОВД г. Одессы расследуется уголовное дело по признакам ст.121 Уголовного кодекса Украины – нанесение тяжелых телесных повреждений, повлекшие смерть. Личность убийцы установлена, принимаются меры для его задержания, однако сведения о нем в интересах следствия не разглашаются.

Общественная организация «Свободная Одесса» заявила, что «убийство произошло в ходе столкновения между молодыми украинскими патриотами из «Січі» и участниками движения «Антифашистское действие», которым протежирует экс-депутат горсовета, лидер партии «Родина» Игорь МАРКОВ». Некоторые представители местной «Антифа» сразу же после убийства были допрошены, они утверждают, что М.Чайка погиб в драке, спровоцированной членами «Січі».