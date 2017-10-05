Во время столкновений возле АЗС в Киеве пострадали 14 человек (видео)

Во время столкновений на акции против строительства АЗС на Ревуцкого пострадали около 14 человек, среди них 3 журналиста.

Об этом сообщил координатор отрядов быстрого реагирования Красного Креста Логгинов Тарас, передает Громадське.

«Есть около пяти протестующих, трое журналистов и около пяти полицейских. И избит один депутат. Состояние одного — тяжелое ранение ноги, другим оказали помощь на месте», — сообщил Логгинов.

Депутат Киевского горсовета Алексей Новиков сообщил, что он также пострадал, его увезла скорая.

«Я пришел поддержать людей, которые против застройки. Но не представлялся, что я депутат Киевсовета. Во время этого события меня пыталась задержать полиция, достаточно жестко», — сказал он.

Читайте такжеПри пожаре в хостеле Запорожья погибло четверо азербайджанцев - полиция

Майор полиции Виктор Луценко сообщил, что на акции протеста несколько десятков граждан совершили провокацию.

«Здесь проходил митинг граждан против застройки. Потом несколько десятков граждан в масках совершили провокацию и исчезли. Сейчас здесь продолжаются следственные действия. О задержанных и раненых не могу сказать», — сказал он.

По словам местных жителей, из теплокоммуникации их домов берется на АЗС и электричество, и газ.

«Мы обращались и в горсовет, и к городского головы. Все нам обещают, что проблема с застройкой будет решена. Но это все тянется через суды», — рассказала местная жительница Татьяна.

Напомним, вечером 4 октября в Дарницком районе Киева общественные активисты и местные жители вышли на акцию протеста против строительства АЗС. Во время акции произошли столкновения, в ходе которых митингующие частично разрушили АЗС.

Отметим, речь идет об АЗС на улице Ревуцкого, которую, как установили правоохранители, строят незаконно.

После того, как в августе активисты провели акцию против строительства, прокуратура запретила вести строительство. Однако, застройщик восстановил его в сентябре.