VIP-студенты: где учатся дети нардепов и сколько это стоит (видео)

Журналисты ТСН узнали, где учатся дети народных депутатов, и сколько они за это платят. Как оказалось, наследники нардепов являются студентами и Букингемского университета, и христианских церквей, говорится в сюжете.

Так, старший сын нардепа Борислава Розенблата учился в Букингемском университете, где учеба стоит примерно 17 тысяч фунтов стерлингов.

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Младшая дочь нардепа Сергея Таруты училась в университете Кэнтерберри, а старшая - в Лондонской школе экономики, где учеба стоит 18,5 тысяч фунтов стерлингов.

Сын нардепа Вадима Новинского учился в университете Сент-Эндрюс, где образование стоит около 20-30 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее журналисты показали, как живет самый богатый прокурор Украины.