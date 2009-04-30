Суд оставил экс-судью Зварича за решеткой

Печерский районный суд Киева 27 апреля продлил еще на два месяца арест бывшего судьи Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА, обвиняемого во взяточничестве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2008 года против тогдашнего председателя Львовского апелляционного админсуда И.ЗВАРИЧА Генпрокуратура возбудила уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков по месту работы и жительства председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

15 декабря УСБУ во Львовской области объявило И.ЗВАРИЧА в розыск, поскольку он исчез из частной клиники, в которой был на лечении.

18 декабря 2008 года Верховная Рада дала согласие на его освобождение от должности и арест.

9 марта этого года во Львове около 21.00 на чердаке одного из жилых домов работники Службы безопасности Украины задержали И.ЗВАРИЧА.

10 марта его доставили в Киев.

В тот же день Печерский райсуд столицы избрал для И.ЗВАРИЧА меру пресечения в виде взятия под стражу. На время содержания под арестом он находился в Киевском следственном изоляторе Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний.