Завод им.Малышева подписал контракт на 29 танков «Булат»

Государственное предприятие «Завод им. Малышева» - главный производитель бронетехники в Украине - подписало с Министерством обороны Украины контакт на модернизацию 29 отечественных танков Т-64 к виду БМ «Булат».

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель генерального директора завода им. Малышева Николай БЕЛОВ, контракт подписан в рамках программы модернизации танков Т-64 для потребностей украинской армии и во исполнение решений совещания у премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 6 марта 2009 г., направленного на возрождение оборонного предприятия.

По словам Н.БЕЛОВА, согласно контракту, проект создания 29 новых «Булатов» рассчитан на 2 года, и под этот заказ Минобороны Украины выделяет более 200 млн. грн.

«Завод полностью готов к выполнению госзаказа, в армию ранее уже были отправлены несколько больших партий БМ «Булат», которые получили высокую оценку военных, и мы не сомневаемся в успешном и своевременном выполнении нового заказа, - сказал Н.БЕЛОВ.

Как сообщал УНИАН (фото), в 2008 году завод им. Малышева изготовил и отправил Вооруженным силам Украины 20 танков БМ «Булат».

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» - главный производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро по моторостроению предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, состоящей на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (ОБТ «Оплот», БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники (БАУ-23, «Гром»).

ГП «Завод им. Малышева» приступил к модернизации Т-64Б в 2004 г. по заказу Минобороны Украины. После модернизации танк получает наименование «БМ «Булат». Программа модернизации разработана ХКБМ им. Морозова – ведущей и координирующей организацией по разработке бронетанковой техники и артиллерии Украины. Главным исполнителем госзаказа выступает ГП «Завод им. Малышева». В реализации проекта участвуют предприятия концерна «Бронетехника Украины».