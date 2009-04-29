Женщину арестовали за громкие крики во время секса

Полиция Великобритании арестовала во вторник жительницу английского города Сандерленд за неоднократное нарушение тишины во время занятий сексом, пишет в среду британская газета Telegraph.

Начало истории положили многократные жалобы соседей на 48-летнюю Каролайн Картрайт (Caroline Cartwright), которая, по их заверениям, по утрам весьма бурно - и не единожды - выражала эмоции во время интимной близости с мужем.

Суд запретил темпераментной даме "создавать чрезмерный шум" на всей территории Англии в течение целых четырех лет. Кроме прочего, Картрайт было запрещено стучать, кричать или петь, а также слушать громкую музыку в своем доме или рядом с ним. В довершение суд оштрафовал возмутительницу спокойствия на 515 фунтов стерлингов.

Постановление начало действовать еще 17 апреля, однако миссис Кэролайн "вновь нарушала спокойствие окружающих 18-го, 22 и 26 апреля", отмечает издание.

Последовавшая после ареста Картрайт просьба адвоката отпустить его подзащитную под залог не была удовлетворена из-за "неоднократного нарушения уведомления властей". Дело будет передано в суд города Ньюкасла.

РИА “Новости”