НБУ вводит в обращение монету «Черепаха» номиналом 2 гривни

Национальный банк Украины, продолжая серию “Наименьшая золотая монета”, вводит в обращение с 29 апреля памятную монету “Черепаха” номиналом 2 гривни.

Как сообщает НБУ, монета изготовлена из золота 999,9 пробы, качество - “специальный анциркулейтед”, масса – 1,24 г, диаметр – 13,92 мм, тираж – 10 тыс. штук. Группа монеты - гладкая.

На аверсе монеты в кругу из бус размещен малый Государственный Герб Украины, над которым, – год чеканки монеты – 2009. Между кругом из бус и кантом монеты – круговые надписи: УКРАЇНА (вверху), 2 ГРИВНІ (внизу), а также обозначение металла, его пробы – Au 999,9 (слева), масса – 1,24 и логотип Монетного двора Национального банка Украины (справа).

На реверсе монеты изображена черепаха и размещены полукругом надписи: ЧЕРЕПАХА (вверху), TESTUDINES (внизу).

Автор эскизов и моделей – Владимир ДЕМЬЯНЕНКО.