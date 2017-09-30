Около 300 тысяч одесситов могут остаться без тепла

Около 300 тыс. жителей центральных микрорайонов Одессы могут остаться без тепла из-за процедуры ликвидации городской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно на состоявшемся накануне заседании комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций Одесского городского совета.

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Отмечалось, что ТЭЦ не может заключить договор с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа, так как работа теплоэлектроцентрали остановлена по ходатайству арбитражного управляющего.

В частности, в ходе заседания комиссии заместитель директора Департамента городского хозяйства Сергей Агуца сообщил, что ликвидатор ТЭЦ уведомил мэрию о том, что она не будет отпускать тепло. По словам чиновника, решение возникшей проблемы возможно лишь на уровне Кабинета министров Украины.

«Это означает, что люди, работающие на ТЭЦ, должны быть уволены, а мощности не должны использоваться. Если это произойдет, то коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» не сможет получать тепловую энергию от ТЭЦ», — прокомментировала журналистам ситуацию директор юридического департамента горсовета Инна Поповская.

Вместе с тем, именно Одесский горсовет является одной из сторон в судебном деле о банкротстве ТЭЦ, поэтому мэрия намерена просить суд отложить окончание процесса.

Очередное заседание по этому делу назначено на 10 октября в хозяйственном суде. Во время заседания городские власти намерены обратиться с ходатайством о продлении технологического цикла ТЭЦ на 2017-2018 годы. При положительном решении суда это даст возможность теплоэлектроцентрали заключить договор с «Нафтогазом» на поставку газа.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года Хозяйственный суд Одесской области принял постановление о признании ПАО «Одесская ТЭЦ» банкротом. Ликвидационная процедура предприятия была открыта сроком на 12 месяцев.

В сообщении компании указывалось, что заявление о прекращении эмитента подал управляющий санацией Евгений Лахненко. Стоимость чистых активов Одесской ТЭЦ - 328 млн грн, сумма обязательств – 710 млн.

Собственником ПАО «Одесская ТЭЦ» является государство. ТЭЦ обеспечивает теплом историческую часть Одессы – центр, Слободку, Молдаванку. В общей сложности - порядка 300 тыс. жителей города, а также учреждения, организации, предприятия.