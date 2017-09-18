Украинские консулы попали к похищенному ФСБшниками 19-летнему украинцу

Украинские консулы сегодня посетили незаконно задержанного российскими силовиками на территории Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба.

Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в своем Twitter.

При этом она отметила, что разрешения на обследования украинскими врачами не было предоставлено российской стороной.

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«Требуем обеспечить доступ врачей», – написала пресс-секретарь МИД.

Наши консулы посетили сьог. П.Гриба. Но не дано разрешение на обстеж. укр. врачами. Требуем обеспечить доступ врачей #КонсулПоруч — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 18 сентября 2017 г.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа парень уехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России. Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи). 7 сентября стало известно, что Павла удерживают в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре. В МИД Украины заявляли, что украинские консулы и адвокат не могут получить доступ к Грибу.

11 сентября адвокат Андрей Сабинин провел встречу с юношей. 13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября. 15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медучреждение. 16 сентября из медицинского учреждения его снова перевели в следственный изолятор.