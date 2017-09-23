Судьи по делу о взятке Холодницкому пытались разжалобить суд рассказами о послушании в монастыре и отсутствии почки (видео)

Печерский райсуд Киева отправил за решетку двух судей Кировского районного суда Днепра, которых поймали на попытке дать немалую взятку руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Наталья Овчаренко появилась на заседание об избрании меры пресечения с браслетом на ноге и в окружении трех защитников, говорится в сюжете ТСН.

Одна из них - тоже бывшая работница того самого суда Днепра, и тоже со скандалом уволена за нарушение присяги. Сейчас уже в роли адвоката заявляет, что коллегу подставили. То же утверждает и сама Овчаренко, которая уверяет, что до киевского чиновника приехала только спросить, почему не решается дело о ее первых взяточничество – еще в апреле Овчаренко задержали при получении 30 тысяч долларов. "В тюрьме я просто умру! Я вас прошу: проявите милосердие ко мне, выберите мне меру пресечения, не связанную с лишением свободы! У меня сейчас ночной домашний арест – усильте его", - просила она.

Адвокаты апеллировали к 58-летнему возрасту и плохому состоянию здоровья Овчаренко. Сама она призналась, что прежде, чем идти к главному антикоррупционному прокурору – советовалась с гадалкой. Однако, несмотря на предсказания, дела с Холодницким уладить не удалось. Разочарованная экс-судья теперь просит дать ей возможность уйти на пенсию с работы и уединиться послушницей в монастырь. На жалостливые чувства давил и председатель Кировского суда Геннадий Подберезный, который говорил, что у него нет почки, зато есть малолетний ребенок. Однако судья коллег отправил за решетку на два месяца, а в случае доказательства их вины Овчаренко и Подберезному грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого во время передачи первой части взятки в размере 50 тыс. долларов главу Кировского райсуда Днепропетровска Геннадия Подберезного и бывшую судью этого же суда Наталью Овчаренко.