Ушла из жизни выдающаяся балерина Екатерина Максимова (фото)

Выдающаяся балерина Екатерина Максимова скончалась во вторник на 71-м году жизни, сообщила РИА Новости пресс-аташе Большого театра Екатерина Новикова.

"Сегодня ночью у себя дома скончалась выдающаяся балерина современности Екатерина Максимова", - сказала Новикова.

По ее словам, причина смерти пока не установлена.

Екатерина Сергеевна Максимова в 1958 году окончила Московское хореографическое училище, и сразу поступила в труппу Большого театра, где работала до 1988 года. Дебютировала на сцене в партии Маши в балете Чайковского "Щелкунчик”.

В репертуаре Народной артистки СССР Максимовой - все крупнейшие роли классических балетов: Жизель (одноименный балет Адана), Китри ("Дон Кихот" Минкуса), Одетта-Одилия ("Лебединое озеро" Чайковского), Аврора (его же "Спящая красавица"), Балерина ("Петрушка" Стравинского), а также спектаклей современного репертуара - Жанна ("Пламя Парижа" Асафьева), Золушка (одноименный балет Прокофьева), Джульетта (его же "Ромео и Джульетта"), Катерина (его же "Каменный цветок"), и многие другие.

Одна из самых прославленных балерин России 1 февраля широко отпраздновала 70-летний юбилей в атриуме Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. На сцене "родного" для Максимовой и ее партнера и супруга Владимира Васильева юбилейные торжества прошли в октябре прошлого года.

Последнее выступление Екатерины Максимовой на сцене Большого театра состоялось 1 февраля 1999 года, в день ее 60-летия, в минибалете М. Кларк "Сады Вилландри" – это был подарок хореографа к юбилею Екатерины Максимовой.