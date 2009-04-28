Ушла из жизни выдающаяся балерина Екатерина Максимова (фото)
Актрисе было 70 лет
|Екатерина Максимова. Фото с форума Балет и Опера
"Сегодня ночью у себя дома скончалась выдающаяся балерина современности Екатерина Максимова", - сказала Новикова.
По ее словам, причина смерти пока не установлена.
Екатерина Сергеевна Максимова в 1958 году окончила Московское хореографическое училище, и сразу поступила в труппу Большого театра, где работала до 1988 года. Дебютировала на сцене в партии Маши в балете Чайковского "Щелкунчик”.
В репертуаре Народной артистки СССР Максимовой - все крупнейшие роли классических балетов: Жизель (одноименный балет Адана), Китри ("Дон Кихот" Минкуса), Одетта-Одилия ("Лебединое озеро" Чайковского), Аврора (его же "Спящая красавица"), Балерина ("Петрушка" Стравинского), а также спектаклей современного репертуара - Жанна ("Пламя Парижа" Асафьева), Золушка (одноименный балет Прокофьева), Джульетта (его же "Ромео и Джульетта"), Катерина (его же "Каменный цветок"), и многие другие.
|Екатерина Максимова в балете "Анюта". Фото с сайта Tobook.ru
Последнее выступление Екатерины Максимовой на сцене Большого театра состоялось 1 февраля 1999 года, в день ее 60-летия, в минибалете М. Кларк "Сады Вилландри" – это был подарок хореографа к юбилею Екатерины Максимовой.