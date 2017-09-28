"Искренне верю в Вашу судьбу и миссию": Сущенко из московской тюрьмы написал письмо Умерову

Незаконно задержанный и арестованный в России украинский журналист Роман Сущенко из СИЗО "Лефортово" написал слова поддержки незаконно осужденному в оккупированном Крыму заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову.

Об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин в Twitter и опубликовал фотографию записки.

«Уважаемый Ильми! Примите мои слова поддержки, уважения и восхищения Вашей стойкостью, мужеством и мудростью. Держитесь. Искренне верю в Вашу судьбу и миссию», - написал Сущенко.

Роман Сущенко написал слова поддержки Ильми Умерову из лефортовской тюрьмы! pic.twitter.com/rlgGDUDY0b — Mark Feygin (@FeyginMark) 28 сентября 2017 г.

Читайте такжеВ ЕС назвали приговор Умерову нарушением международного гуманитарного права

Как сообщал УНИАН, 27 сентября подконтрольный России Симферопольский районный суд признал Ильми Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

12 мая 2016 года так называемый «прокурор» оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ РФ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Умерова вызвали общественный и международный резонанс.

Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали три недели в психиатрической больнице. Кроме ишемической болезни сердца и диабета Умеров, который родился в 1957 году, страдает болезнью Паркинсона.