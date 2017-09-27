Диверсия или халатность: реакция соцсетей на взрывы в Калиновке

16:04, 27 сентября 2017
Общество
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Часть пользователей соцсетей убеждена, что взрывы произошли из-за российской диверсии.

Пользователи соцсетей делятся мнениями относительно взрывов на одном из крупнейших в Украине складов боеприпасов в Калиновке Винницкой области.

Часть пользователей соцсетей убеждена, что взрывы произошли из-за российской диверсии. Этого же мнения придерживаются и провластные политики и чиновники.

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Также популярно мнение, что таким образом могут просто "прятать" последствия хищений, которые могли происходить на территории складов. Или же это элементарная небрежность.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области. Вечером этого же дня в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 6:00 утра среды, 27 сентября, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 24 тысяч человек. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

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Новость в сюжете: Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке
Теги: #взрывы боеприпасов#Взрывы в Калиновке