Новый клип Зиброва о любовном треугольнике его дочери за сутки вышел в тренды Youtube

Новый клип Павла Зиброва на песню «Викраду» за сутки собрал четверть миллиона просмотров и вышел в тренды украинского Youtube. Об этом пишет "ТСН".

Сценарий к видео, где присутствует любовный треугольник написала жена Павла Марина Зиброва, а главную роль в клипе исполнила его дочь Диана. В клипе 20-летняя дочь Павла Зиброва разбивает сердце популярному украинскому ведущему Тимуру Мирошниченко. Клип стал подарком-сюрпризом для артиста к его юбилею.

Как сообщал УНИАН, шведский диджей и музыкальный продюсер Avicii опубликовал видео на совместную работу с R&B исполнительницей Ритой Орой Lonely Together, снятое в Киеве. Опубликованный на YouTube-канале Avicii клип менее, чем за неделю набрал более 6 млн просмотров.