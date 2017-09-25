Подозреваемого в коррупции экс-руководителя госпредприятия задержали при попытке сбежать в РФ

Правоохранители при попытке пересечения государственной границы в направлении РФ задержали бывшего руководителя госпредприятия, который подозревается в хищении государственных средств.

Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Управлением специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту завладения государственными средствами служебными лицами одного из государственных предприятий, которое входило в структуру Министерства юстиции Украины, в особо крупных размерах по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

В ходе расследования на основании собранных доказательств разоблачен бывший руководитель государственного предприятия образованного с целью ведения единых и государственных реестров в совершении преступления на этой должности, а именно, он подозревается в завладении в 2013-2014 годах вместе с сообщниками государственными средствами в сумме 6,4 млн грн путем заключения фиктивных договоров поставки программного обеспечения для систем видеоконференцсвязи в органах юстиции Украины с последующим выводом государственных средств на подконтрольную иностранную компанию», - говорится в сообщении.

Согласно информации правоохранителей, подозреваемого задержали 23 сентября при попытке пересечения государственной границы в направлении Российской Федерации с целью побега и уклонения от уголовной ответственности.

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«В этот же день, указанный бывший руководитель государственного предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украина.

Кроме того, Генеральной прокуратурой Украины в Печерский районный суд города Киева внесено ходатайство об избрании в отношении указанного должностного лица меры пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в ГПУ.

Сейчас органом досудебного расследования принимаются меры, направленные на установление других участников преступной схемы и их роли, а также проверяются другие подобные сделки на сумму более 40 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается.