Украинские снайперы получат новый маскировочный костюм (фото)

Снайпера ВСУ получат Индивидуальный маскировочный комплект, одобренный Минобороны. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщило Министерство в Facebook.

Основными аспектами комплекта является продуманность и большие возможности по маскировке. Свободная конструкция обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает очертания человека, позволяет использовать в качестве верхней одежды, надевать на одежду сверху.

Почти по всей поверхности комплекта размещена швартовочная сетка, которая поможет замаскировать себя согласно поставленным задачам, местности и погодным условиям.

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Минобороны добавляет, что в комплект входит куртка, брюки и накидка.

Также отмечается, что карманы, отверстия, вентиляция, застежки и их размещения разработаны согласно анатомическим требованиям и мобильным задачам снайперов. Манжеты рукавов продлены, они скрывают почти всю ладонь. Маскировочная сетка капюшона защищает от паразитов, хорошо маскирует снайпера и основную часть оружия.