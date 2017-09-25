На Житомирщине вовремя завершается ремонт моста в Рижанах стоимостью 5,8 миллионов гривен

В Хорошивском районе Житомирщины подрядчик успевает завершить ремонт моста через реку Ирша в селе Рижане в сроки, которые в июне поставил председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, подрядчик ООО «Европлюсбуд» завершает работы по строительству моста через Иршу в селе Рижане на автодороге М-06. На объекте уже уложено асфальтобетонное покрытие и ведутся работы по бетонированию конусов для укрепления склонов искусственного сооружения.

Как рассказал УНИАН начальник управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма облгосадминистрации Роман Крисюк, подрядчик укладывается в срок, который поставил председатель Житомирской облгосадминистрации Гундич во время осмотра объекта в Хорошивском районе в июне этого года – к 1 ноября строительство моста в Рижанах должно быть завершено.

«Уже уложено покрытие из асфальтобетона. Сейчас ведутся работы по бетонированию конусов для укрепления склонов искусственного сооружения. Следующий этап – работы по устройству барьерного, перильного ограждений и покрытия на тротуарах, устройство освещения на мосту», – отмечает Крысюк.

Общая стоимость строительства моста в Рижанах составляет 5,8 млн грн. В этом году из областного бюджета уже выделено 500 тыс. грн. Из средств государственного бюджета, которые поступят на ремонт дорог, планируется выделить еще дополнительно 10% для завершения работ на этом объекте.

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После завершения всех работ длина моста будет составлять 66,80 м. Полная ширина - 13,40 м, в том числе проезжая часть - составит 9 м , а два тротуары будут по 1,5 м.

Напомним, что в июле этого года эксперты не выявили замечаний к строительству моста в Рижанах.

Как сообщал УНИАН, председатель Житомирской областной государственной администрации Гундич поставил задачу завершить до ноября этого года строительство моста через реку Ирша в селе Рижане Хорошивского района области.

Строительство моста через реку Ирша было начато еще в 2011 году.

Автомобильная дорога От а/д М-06-Красноармейск-Новая Боровая-Осиповка» относится к дорогам местного значения. Общая длина моста – 66,8 м. Проект предусматривает строительство моста трех прольотного неразрезного по схеме 21,0 + 24,0 + 21,0 м.