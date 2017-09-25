В Житомире проходит фестиваль "Кино против коррупции"

До 27 сентября в Житомире пройдет фестиваль «Кино против коррупции».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, представленные в рамках фестиваля картины – призеры мировых кинофестивалей и документальные хиты.

Так, «Грязные игры» – это фильм-расследование о нарушениях прав человека в контексте крупных спортивных мероприятий, а также коррупционных схемах в футболе, боксе и в американской профессиональной баскетбольной лиге NBA.

Сатирическая драма «Изумительный» от режиссера Паоло Соррентино рассказывает историю одиозного итальянского премьер-министра Джулио Андреотти, который избирался на свой пост семь раз. Фильм был отмечен Призом жюри Каннского кинофестиваля.

Герой немецкой остросюжетной драмы «Система» – молодой вор, который после неудачного ограбления знакомится с миром бывших агентов госбезопасности ГДР и представителями мирового лобби.

«Поза ребенка» – румынская драма о автокатастрофе, виновник которой хочет «отмазаться» от приговора. Лента была отмечена «Золотым медведем» и призом Международной ассоциации кинопрессы (FIPRESCI) Берлинского кинофестиваля.

В триллере «Пятая власть» роль создателя проекта WikiLeaks, известного беглеца и активиста Джулиана Ассанжа, исполнил британец Бенедикт Камбербэтч («Шерлок BBC», «Доктор Стрэндж»).

Социальная драма Юрия Быкова «Дурак» говорит о безразличии местной власти, которая поставила под угрозу жизни 800 жителей старого общежития. Фильм, снятый в память Алексея Балабанова удостоился трех премий международного кинофестиваля в Локарно.

Фестиваль «Кино против коррупции» имеет целью показать знакомую украинцам проблему как общечеловеческое явление, с которым стоит бороться.

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Киносмотр начался 14 сентября в Киеве и проходит в 6 городах Украины. В программу вошли шесть европейских фильмов, которые исследуют природу коррупции – от неприкрытого злоупотребления властью политиков и корпораций до негромких бытовых конфликтов.

"Все показы бесплатные, по предварительной регистрации на сайте nocorruhtion.org.ua/ Открытие фестиваля в Житомире состоялось 21 сентября в кинотеатре «Украина». Показы также проходят в Киеве, Кривом Роге, Полтаве, Северодонецке и Запорожье. После завершения в Украине, 19-21 октября фестиваль состоится в Молдове",- сказано в сообщении.

Фестиваль является частью совместного проекта Goethe-Institut в Украине и Федерального агентства по гражданского образования, что имеет название Bestechend (Непреодолимое).

Информационная поддержка: Transparency International Ukraine, Центр противодействия коррупции Медиапартнеры: Espreso, Общественное радио, Неделю, oKino, КиевВласть, Хорошее кино, Детектор Медиа, Фраза.