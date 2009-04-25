Китай обогнал Швейцарию по величине золотого запаса

Китай за последние шесть лет увеличил свои золотые резервы на 76 процентов, выйдя на пятое место по этому показателю в мире. Об этом заявил руководитель Государственной администрации по иностранной валюте Ху Сяолянь (Hu Xiaolian), сообщает Bloomberg. По его словам, золотой запас страны достиг 1054 тонн за счет госзакупок металла в самом Китае.

По количеству золота в своих хранилищах КНР обошла Швейцарию, располагавшую в начале 2009 года 1040 тонн. Лидером по этому показателю остаются США - 8134 тонны, на втором Германия - 3413 тонны, а на третьем Франция - 2487 тонн. В ноябре 2008 года золотой запас России составлял 507 тонн.

В денежном выражении золотой запас Китая сейчас составляет 31 миллиард долларов. Это лишь небольшая часть от общего объема золотовалютных резервов страны, который к концу марта 2009 года составил 1,95 триллиона долларов. ЗВР Китая увеличились в шесть раз с 2003 года.

Стоимость золота на мировом рынке резко выросла за последние годы. В начале 2000-х годов унция драгоценного металла торговалась на мировом рынке за 300-350 долларов, тогда как в марте 2008 года был установлен рекорд - 1032 доллара за унцию. 24 апреля унция на бирже в Сингапуре стоила 912 долларов.

В условиях глобального финансового кризиса золото продемонстрировало лучшие по сравнению с другими сырьевыми товарами результаты, снизившись от своего пика только на 10 процентов. Для сравнения, нефть подешевела в 2,5 раза. На стоимость золота не повлияло даже решение МВФ продать более 400 тонн из своих запасов, что в другой ситуации могло бы вызвать обвал рынка.

Китайские чиновники неоднократно заявляли о том, что правительство страны намерено диверсифицировать свои резервы, выражая озабоченность ослаблением доллара. Сейчас КНР является крупнейшим кредитором США, владея государственными обязательствами этой страны на сумму в 744 миллиарда долларов. Увеличению закупок золота поспособствовал и рост добычи в Китае. По производству драгметалла КНР в 2007 году опередила ЮАР, являвшуюся по этому показателю бессменным лидером с 1905 года.

Лента.ру