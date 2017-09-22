"Брак фактически под угрозой": Слава из "НеАнгелов" сделала неожиданное признание

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая в ярко-оранжевом платье позировала с подросшими детьми, снялась в новой фотосессии.

Певица решила открыться своим поклонникам и показать себя настоящую: женственную, переживающую, иногда драматичную, заботливую мать и любящую жену.

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Семейная жизнь звездной пары Славы Каминской и Эдгара всегда была на виду. С обложек глянцевых журналов на нас смотрит счастливая и красивая семья. Но певица озадачила поклонников заявлением, пишет ТСН.

"Сейчас мы с мужем входим в зону турбулентности, проверяем наши чувства на прочность и наш брак фактически под угрозой…" - ошарашила фанов Слава.