"Брак фактически под угрозой": Слава из "НеАнгелов" сделала неожиданное признание
С обложек глянцевых журналов на нас смотрит счастливая и красивая семья. Но певица озадачила поклонников заявлением.
Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая в ярко-оранжевом платье позировала с подросшими детьми, снялась в новой фотосессии.
Певица решила открыться своим поклонникам и показать себя настоящую: женственную, переживающую, иногда драматичную, заботливую мать и любящую жену.
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Семейная жизнь звездной пары Славы Каминской и Эдгара всегда была на виду. С обложек глянцевых журналов на нас смотрит счастливая и красивая семья. Но певица озадачила поклонников заявлением, пишет ТСН.
"Сейчас мы с мужем входим в зону турбулентности, проверяем наши чувства на прочность и наш брак фактически под угрозой…" - ошарашила фанов Слава.