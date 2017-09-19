Перформанс Даши Астафьевой: модель в красках показала, что происходит в душе "спокойной женщины" (видео)

Сначала Даша Астафьева была моделью, потом музой и певицей, а теперь занялась искусством. Экс-солистка группы Nikita представила собственный арт-проект Stand’art.

В проекте Stand'art, миссия которого – показать сочетание дикой природы и силы созидания в женщине, Даша Астафьева презентовала чувственное видео. Создать его артистке помогли режиссер Константин Гордиенко и музыкант Филипп Коляденко, сын шоумена Дмитрия Коляденко и хореографа Елены Коляденко.

Учителем и творческим вдохновителем Даши в ее арт-проекте стал Сергей Пискунов – художник в стиле гиперреализм. Именно его картина легла в основу видео, пишет Viva.

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Даша Астафьева представила зрителям другую сторону художественного мастерства, превратив его в целый перформанс. Режиссер и артистка сделали акцент не на результате работы, а на самом процессе создания картины. С помощью чистого холста и краски режиссер показал, что на самом деле происходит в душе женщины, когда мы видим ее спокойной и скромной. В начале ролика Даша появляется в белоснежном легком сарафане – таком же чистом, как холст. Но в порыве эмоций краски смешиваются, и тело артистки становится частью картины, инструментом для ее создания.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ вместе со Специальной антикоррупционной прокуратурой задержали предпринимателя Артема Кима, которого ранее украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева представила как нового бойфренда. Сына бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" и Южно-Украинской АЭС подозревают в хищении 27 млн грн "Энергоатома".