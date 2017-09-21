Суд над "титушками", которые пытались убить активистов Евромайдана, перенесли

Шевченковский районный суд города Киева перенес рассмотрение дела по обвинению Сергея Костенко, Олега Гебана, Геннадия Погребного в нападении и покушении на убийство активистов Евромайдана на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло из-за неявки одного из присяжных.

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"Нет возможности продолжить в любом случае рассмотрение в отсутствие полномочного состава суда", - заявил судья Евгений Мартынов.

Как заявила корреспонденту УНИАН представитель одного из пострадавших Евгения Закревская на сегодняшнем заседании планировалось продолжить исследование письменных доказательств. Как заявил председательствующий судья Мартынов, следующее заседание по делу состоится 27 сентября 2017 года.