Украинцы вошли в тройку победителей американского шоу талантов (видео)

Коллектив Light Balance из Украины после ошеломительного выступления в финале шоу Аmerica's Got Talent занял в нем третье место.

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Группа, представляющая уникальное неоновое шоу, вошла в тройку лидеров соревнования талантов. Впрочем, юзеры утверждают: украинцы были достойны победы.

Победу одержала маленькая девочка Дарси Линн, которая представила номер, где она выступила с куклами.

К слову, в финале зрелищный номер группы заставил судей конкурса подняться со своих кресел. Хайди Клум, Мел Би, Саймон Коувел и Хови Мандел громкими аплодисментами "оценили" номер украинцев.