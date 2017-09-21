Украинцы вошли в тройку победителей американского шоу талантов (видео)
16:27, 21 сентября 2017Общество
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Победу одержала маленькая девочка Дарси Линн, которая представила номер, где она выступила с куклами.
Украинский коллектив занял 3 место на Аmerica's Got Talent / скриншот
Коллектив Light Balance из Украины после ошеломительного выступления в финале шоу Аmerica's Got Talent занял в нем третье место.
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Группа, представляющая уникальное неоновое шоу, вошла в тройку лидеров соревнования талантов. Впрочем, юзеры утверждают: украинцы были достойны победы.
Победу одержала маленькая девочка Дарси Линн, которая представила номер, где она выступила с куклами.
К слову, в финале зрелищный номер группы заставил судей конкурса подняться со своих кресел. Хайди Клум, Мел Би, Саймон Коувел и Хови Мандел громкими аплодисментами "оценили" номер украинцев.
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