В Житомире утвердили план мероприятий по допризывной подготовке юношей и подготовке специалистов для ВСУ

Сегодня, 20 сентября, исполнительный комитет Житомирского городского совета утвердил план мероприятий по допризывной подготовки юношей и подготовки специалистов для Вооруженных Сил Украины на 2017-2018 учебный год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, этот план предусматривает целый ряд мероприятий.

Среди них – инструкторско-методическая подготовка преподавателей «Защиты Отечества», проведение учебно-полевых занятий, военно-патриотическое воспитание, контроль за состоянием допризывной подготовки и прочее.

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Кроме этого, отдельная комиссия проверит учебные заведения Житомира на предмет того, как там выполняют учебные планы и программы допризывной подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах Украины.

Возглавил комиссию Вячеслав Томашевский - заместитель военного комиссара - начальник отделения комплектования Житомирского объединенного городского военного комиссариата.