В Днепре запретили продажу алкоголя в киосках

13:59, 20 сентября 2017
Общество
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Владельцам, которые будут игнорировать запрет на продажу спиртного, грозит демонтаж торговой собственности.

Запрет касается напитков, содержащих этиловый, коньячный и плодовый спирт / фото dniprorada.gov.ua

В городских киосках и торговых точках на остановках общественного транспорта отныне запрещается торговать алкогольными напитками. Такое решение депутаты Днепра приняли во время 24-й очередной сессии горсовета 20 сентября.

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Запрет касается напитков, содержащих этиловый, коньячный и плодовый спирт. В перечень входят и слабоалкогольные напитки и пиво. Владельцам ларьков, которые будут игнорировать запрет на продажу спиртного, грозит демонтаж торговой собственности.

Кроме того, коммунальному предприятию «Благоустройство города» запрещается заключать, продлевать или перезаключать договоры с владельцами киосков, которые намеревались торговать алкогольными напитками.

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Теги: #Продажа алкоголя в Днепре#алкоголь в киосках