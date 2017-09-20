В Днепре запретили продажу алкоголя в киосках

В городских киосках и торговых точках на остановках общественного транспорта отныне запрещается торговать алкогольными напитками. Такое решение депутаты Днепра приняли во время 24-й очередной сессии горсовета 20 сентября.

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Запрет касается напитков, содержащих этиловый, коньячный и плодовый спирт. В перечень входят и слабоалкогольные напитки и пиво. Владельцам ларьков, которые будут игнорировать запрет на продажу спиртного, грозит демонтаж торговой собственности.

Кроме того, коммунальному предприятию «Благоустройство города» запрещается заключать, продлевать или перезаключать договоры с владельцами киосков, которые намеревались торговать алкогольными напитками.