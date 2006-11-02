Родные Нонны Мордюковой опровергли слухи об инсульте

Родные знаменитой российской актрисы Нонны Мордюковой опровергли слухи о ее госпитализации с инсультом в Центральную клиническую больницу. Как сообщается на сайте Newsinfo.ru, Нонна Викторовна действительно находится в больнице, но эта госпитализация является плановой.

По утверждению близких актрисы, каждый год осенью Нонна Мордюкова проводит некоторое время в больнице, чтобы подготовить организм к зиме. Врачи делают ей витаминные инъекции.

Напомним, ранее издание "Твой день" распространило информацию о том, что Нонна Мордюкова была госпитализирована в ЦКБ с инсультом. По версии газеты, актриса почувствовала себя плохо, и ее сестра вызвала врачей "скорой", которые и настояли на немедленной госпитализации.

Лента.ру