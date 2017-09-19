Учения "Несокрушимая стойкость" проводятся для противодействия возможным провокациям военных РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что учения Вооруженных сил Украины "Несокрушимая стойкость-2017" проводятся для поддержания боевой готовности и противодействия возможным провокациям со стороны российских военных во время российско-белорусских учений «Запад-2017».

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой СНБО комментарии Турчинова.

«Для поддержания боевой готовности и противодействия возможным провокациям со стороны российских военных, согласно плану, продолжаются стратегические командно-штабные учения Вооруженных Сил Украины "Несокрушимая стойкость-2017", к которым также привлекаются другие воинские формирования Украины», - отметил он.

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По словам Турчинова, в ходе учений осуществляется наращивание возможностей органов военного управления по управлению войсками (силами) в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий. Во время практических действий украинские военные демонстрируют высокую полевую выучку и боевые возможности.

Как сообщал УНИАН, масштабные командно-штабные военные учения «Несокрушимая стойкость-2017» начались 12 сентября и проходят по всей территории Украины.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября. Учения проходят на полигонах в Беларуси и России. В Минобороны РФ заявили, что в учениях примут участие 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

Вместе с тем, по данным представителей НАТО, к учениям "Запад-2017" привлечено от 70 до 100 тыс. военных. Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что учения похожи на подготовку к большой войне.

Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси.

В свою очередь Министерство обороны Беларуси заверило, что все российские военные, участвующие в учениях «Запад-2017», покинут белорусскую территорию до 30 сентября.

В целом на учениях аккредитовано 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены 80 наблюдателей, в том числе из Украины и стран НАТО.