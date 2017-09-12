В Украине начались масштабные командно-штабные военные учения "Непоколебимая стойкость-2017"

Сегодня по всей территории Украины начались масштабные командно-штабные военные учения «Непоколебимая стойкость-2017». Об этом министр обороны Украины Степан Полторак написал на своей странице в Facebook.

«Идет процесс возрождения украинского войска. Подразделения с боевым опытом продолжают оттачивать свое мастерство на военных полигонах. Масштабные командно-штабные учения «Непоколебимая стойкость-2017», которые начались сегодня на всей территории Украины, очередное свидетельство этого. Мы и в дальнейшем будем наращивать боевые возможности за счет масштабных учений, чтобы украинские Вооруженные силы были готовы противостоять любым угрозам и защитить свой народ», - отметил министр.

Как сообщает в связи с началом учений Управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины, Генеральный штаб ВСУ напомнил об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов и попытки проникновения на их территорию.

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Также в Генштабе предупредили, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами всех замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или управляли этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.

Кроме того, в Генштабе предостерегли от провокационных действий вблизи воинских частей и колонн военной техники, а также призвали граждан сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действиях.

Как сообщал УНИАН, ранее начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко заявил, что стратегические командно-штабные учения " Непоколебимая стойкость-2017" пройдут с 12 по 15 сентября. Целью учений является наращивание возможностей органами военного управления осуществлять управление войсками (силами) в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий.

Ранее в Украине начались учения НАТО Rapid Trident-2017.