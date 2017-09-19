Ломали пальцы и зачисляли в экстремисты: российский музыкант рассказал о своей борьбе с режимом Путина

Основатель популярной российской рок-группы 90-х "Элизиум" Дмитрий Кузнецов рассказал порталу Karabas.Live, почему многих его соотечественников и гастролирующих коллег не волнует аннексия Крыма и война на Донбассе.

"Некоторые российские группы, кстати, совсем не ватные, ездят выступать в Крым, объясняя это так: "Мы все равно не играем в Украине, нас туда не зовут, так что нам нечего терять". Они едут, и их ничего не волнует. А для нас это принципиально. Мы с самого начала поддерживали Майдан, выступали против российской агрессии на Донбассе, против захвата Крыма", - отметил Кузнецов.

Называть вещи своими именами музыканты предпочитают независимо от того, о чем идет речь.

"Многие группы в России боятся это делать. Да, чтобы это делать, надо обладать достоинством и стальными яйцами", - добавил музыкант.

При этом столь ярая антикремлевская позиция не сходит просто так группе с рук.

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"Я не имею права говорить, что так должны делать все. Меня п**дили, мне ломали пальцы на руках. Это очень неприятные вещи. Требовать от других людей такого дискомфорта я не вправе. Мы выступаем против путинского режима уже лет десять, находимся в разного рода списках "экстремистов", - признался Кузнецов.

Ранее Кузнецов объяснил, почему, отобрав Крым у украинцев, на самом деле Владимир Путин отобрал его и у многих россиян.