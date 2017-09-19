"Путин отобрал Крым и у меня": российский музыкант рассказал, почему не идет на сделку с оккупантами

Лидер известной российской группы "Элизиум" Дмитрий Кузнецов рассказал, почему не выступает в оккупированном Крыму и на каких условиях готов там выступить. Об этом он рассказал в интервью Karabas Live.

"Я не езжу отдыхать в Крым. Потому что, отобрав Крым у Украины, Путин отобрал его и у меня. Мы много выступали там в 90-х и в "нулевые". Никто не запрещал россиянам купить себе там дом или квартиру, или просто приезжать отдыхать. Но нет, надо было его обязательно забрать...", — сказал Дмитрий Кузнецов.

Он добавил, что группа не соглашается на многочисленные приглашения выступить в оккупированном Крыму. "Элизиум" готов там выступить, но только въехав на территорию полуострова через КПП. Для группы это принципиальная позиция.

Читайте также"Для меня это - бл*ди. Все, точка!": известный режиссер "прошелся" по украинским гастролерам

"Мы хоть и анархисты и за то, чтобы границ не существовало, но когда кто-то захватывает территорию, мы не можем этого не замечать. Если закрывать на это глаза, то получится очень удобный анархизм. Организаторы считают, во сколько им обойдется наш проезд через Украину и понимают, что это больше нашего гонорара. На этом все и заканчивается" - отметил музыкант.

Кузнецов добавил, что также размышляет о позиции своих коллег, которые нарушают законодательство Украины относительно пересечения границы с полуостровом и выступают в оккупированном Крыму.

"Некоторые российские группы, кстати, вовсе не "ватники", ездят выступать в Крым, объясняя это так: "Мы все равно не играем в Украине, нас туда не зовут, так что нам нечего терять". Они едут, и их ничего не волнует", — сказал лидер "Элизиума".