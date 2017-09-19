Из Украины выдворили "коронованного" в РФ криминального авторитета (фото)

Украинские правоохранители сегодня выдворили из страны известного в криминальном мире «Тенго Гальского». На следующие 5 лет ему запрещен въезд в Украину, сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что 35-летнего криминального мигранта из Грузии задержали еще 29 августа, в столице, куда он вновь нелегально прибыл для перераспределения сфер влияния в преступной среде. Пересек государственную границу Украины вне пункта пропуска Государственной пограничной службы со стороны Российской Федерации, подделав документы.

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«В 2014 году ранее судимого криминального авторитета «короновали» в г. Санкт-Петербург Российской Федерации. Его преступная деятельность носит транснациональный характер, а пребывание на территории нашего государства представляет угрозу безопасности граждан», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, полицейские повторно задержали в Киеве коронованного вора, 51-летнего гражданина России Джошуа Гела, который в криминальном мире имеет прозвище «Гела Тбилисский». Весной этого года правоохранители ограничили свободу уроженца Грузии, который «крышевал» автоворов.

За уточнением правоохранителей, тогда миграционная служба приняла решение о принудительном возвращении мужчины в Российскую Федерацию. «В прошлом он неоднократно судим за тяжкие преступления (разбои, правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков), поэтому хорошо разбирается в уголовных традициях и живет по «понятиям». В 1996 году в Москве «Гелу Тбилисского» короновали два известных в уголовном мире «воры в законе», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.