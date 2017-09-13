Дважды в одну реку: в Киеве снова задержали "вора в законе" Гелу Тбилисского (видео)

Полицейские повторно задержали в Киеве коронованного вора, 51-летнего гражданина России Джошуа Гела, который в криминальном мире имеет кличку «Гела Тбилисский». Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Киева весной этого года правоохранители ограничили свободу уроженца Грузии, который «крышевал» автоворов.

По уточнению правоохранителей, тогда миграционная служба приняла решение о принудительном возвращении мужчины в Российскую Федерацию.

«В прошлом он неоднократно судим за тяжкие преступления (разбои, правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков), поэтому хорошо знает уголовные традиции и живет по «понятиям». В 1996 году в Москве «Гелу Тбилисского» короновали два известных в криминальном мире «вора в законе», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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В Украине он создал несколько преступных групп, которые занимались кражами из автомобилей и похищением транспортных средств преимущественно в Киеве, Киевской области, Николаеве и Херсоне, а затем «крышевал» их деятельность. Кроме того, он организовывал криминальные «сходки» и поощрял молодежь участвовать в деятельности преступных групп.

Недавно оперативники узнали, что «Гела Тбилисской» снова в Киеве. Во время санкционированного обыска возможного места проживания уроженца Грузии правоохранители задержали его.

«Сотрудники полиции устанавливают, каким образом и по каким документам человек попал на территорию нашего государства. Сейчас его поместили в Черниговский пункт временного содержания, решается вопрос его выдворение за пределы Украины. Кстати, в спецприемнике «Гела Тбилисский» встретился со своим «коллегой» - «вором в законе» Черая Тенгиз "Тенгугальським», который тоже ждет, когда покинет территорию Украины», - добавил Корищенко.