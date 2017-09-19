В Коростенском районе Житомирской области произошла вспышка острой кишечной инфекции

В Коростенском районе Житомирской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, вспышка инфекции зарегистрирована среди работников ПАО «Ушицкий комбинат строительных материалов», который расположен в селе Гулянка Коростенского района.

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«Всего заболело 6 работников, которые питались в столовой комбината. Все больные госпитализированы. Течение заболевания у 5-ти больных средней степени тяжести, у 1-го – тяжелое», - сказано в сообщении.

Для локализации и ликвидации вспышки проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

«Для лабораторных исследований отобраны образцы пищевой продукции, питьевой воды, взяты гигиенические смывы с объектов окружающей среды, люди обследованы. Проведена заключительная дезинфекция в столовой комбината. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования в очаге продолжаются. Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Житомирской области», - отмечают в ведомстве.

Как известно, в Николаеве в реке Ингул обнаружили холеру.