Работники «Киевводоканала» сегодня намерены пикетировать Киевсовет

Работники ОАО «АК «Киевводоканал» завтра планируют пикетировать Киевсовет.

Об этом вчера на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава объединения первичной профсоюзной организации «Киевводоканала» Валерий АЗМАНОВ.

«Завтра мы планируем всем коллективом выйти к городской администрации, и пикетировать совет, и показать нашими лозунгами, что мы не согласны с существующим положением», - заявил он.

По его словам, работников не устраивает финансирование компании, существующие зарплаты. По данным В.АЗМАНОВА, средний возраст работников компании – 52 года, новые кадры приходить на зарплаты в 2 тыс. грн. и меньше не хотят.

«Вопрос зарплаты зависит от тарифа. Десятилетиями тариф не менялся», - добавил он.

По данным главы правления – гендиректора «Киевводоканала» Ярослава ФИЛАТОВА, завтра, 23 апреля на сессии Киевсовета планируется рассмотреть вопрос повышения тарифов на водоснабжение.

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ОАО «АК «Киевводоканал» не исключает возможности техногенной катастрофы в ближайшее время из-за отсутствия перекладки сетей. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил первый заместитель гендиректора компании Вячеслав БИНД.

По словам В.БИНДА, компания имеет старое оборудование, энергоемкое и имеющее большой износ.

«Все действия «Киевводоканала» сегодня заключаются в том, чтобы поддерживать дееспособность оборудования. То есть, трубы мы можем только латать, в насосах - только менять подшипники. Если в ближайшее время «Киевводоканал» не начнет перекладывать канализационные и водопроводные сети за счет любых источников финансирования – это приведет к техногенной катастрофе», - сказал он.

По словам В.БИНДА, «мы имеем старый парк техники для ликвидации аварий, старое оборудование. У нас бывают ситуации, когда на 1-2 района водопроводных сетей мы имеем 1-2 машины, хотя положено иметь 3-4, а от этого зависит скорость локализации аварий».

По данным В.БИНДА, серьезные проблемы остаются на Бортнической станции аэрации. «Сегодня у "Киевводоканала" нет площадок, куда можно отводить ил после очистки стоков, и оборудование, которое у нас есть, находится в крайне критическом состоянии», - сообщил он.

В свою очередь глава правления - гендиректор «Киевводоканала» Ярослав ФИЛАТОВ отметил, что компания из-за отсутствия средств не в достаточном объеме проводит замену сетей. «Сейчас мы в состоянии менять порядка 30 км сетей в год, а должны были бы для того, чтобы только поддержать ситуацию, – порядка 100-120 км. Если говорить о капитальном вложении, об обновлении сетевого парка – это не один миллиард гривень, учитывая то состояние, в котором сети находятся», - сказал он. По его данным, порядка 37% сетей изношены на 80%, 200 км изношены полностью. «А это значит, что фактически в земле трубы нет», - сказал Я.ФИЛАТОВ.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля на брифинге министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО заявил, что результаты проверок Государственной жилищно-коммунальной инспекции подтвердили катастрофическое состояние водопроводно-канализационного хозяйства Киева, к которому привела бездеятельность столичной власти.

Министр отметил необходимость вмешательства в указанную ситуацию Кабинета министров Украины и правоохранительных органов.