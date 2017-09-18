Дело 2 мая: под судом произошли серьезные столкновения, нацгвардейцы распыляют газ – активист (фото, видео)

Под зданием суда, где вынесли оправдательный приговор для фигурантов дела 2 мая в Одессе произошли столкновения. Об этом сообщил активист Сергей Стерненко, опубликовав видео в своем Facebook.

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На видео можно заметить, как бойцы Нацгвардии стоят «стенкой» под судом, а активисты пытаются прорваться. Активист комментирует, что слезоточивый газ якобы распыляют только правоохранители.

Как сообщал УНИАН ранее, Стерненко также сообщал, что к зданию суда, где оправдали фигурантов дела о трагедии 2 мая в Одессе прибыл российский консул Александр Страхов. Согласно его сообщению, российский консул прибыл вместе с вооруженным помощником. Однако, впоследствии их эвакуировала полиция.

«Приехал российский консул. Страхов Александр Николаевич. Обновлено. Его помощник был вооружен. Обновлено 2: полиция их эвакуировала и они убежали», - написал Стерненко.

Напомним, суд города Черноморск (бывший Ильичевск Одесской области) признал невиновными подозреваемых в деле о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе.