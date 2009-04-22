На украинском межбанке евро растет
Доллар удерживает свои позиции
Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжали удерживать свои позиции.
Согласно информации компании «ИнтерБизнесКонсалтинг»,сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0440/8,0865 грн., к 11:00 сузился спрэд – 8,0500/8,0850 грн., и к 12:00 установились на уровне 8,0575/8,0750 грн. К закрытию ценовые уровни повысились до 8,0625/8,0775 грн.
В 11:00 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,80 грн.
Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2350/0,2370 грн., к 11:00 цены поднялись до 0,2354/0,2372 грн. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2370/0,2380 грн. В России курс доллар-рубль упал и составил 33,94 рублей (-0,2000).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2903/1,2905 долл., а к 15:10 выросли до 1,2943/1,2945 долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3770/10,4380 грн., к 11:00 цены ушли вверх – 10,3970/10,4480 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли значений 10,4300/10,4555 грн.