Украина и Пакистан заинтересованы в совместных проектах в авиации

Украина и Пакистан заинтересованы в реализации совместных проектов в авиационной отрасли и реконструкции пакистанской железной дороги.

Как сообщает Правительственный портал, об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА со старшим федеральным министром обороны Исламской Республики Пакистан Рао Сикандаром ИКБАЛОМ.

“Правительство Украины будет способствовать усилению присутствия украинских компаний на пакистанском рынке”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь Р.ИКБАЛ подчеркнул, что власти Пакистана также заинтересованы в распространении присутствия компаний Украины на рынке его страны. По его словам, именно ради этого пакистанское правительство упростило визовый режим для украинских бизнесменов.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ и Р.ИКБАЛ обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической и военно-технической сферах.