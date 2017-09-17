Впервые за десять лет санитарный вертолет с пациентом приземлился на крыше Института сердца (фото, видео)

Сегодня, 17 сентября, вертолет ДСНС Украины совершил посадку на крыше столичного Института сердца. На борту находилась 8-летняя Полина из Мариуполя. У девочки тяжелая болезнь сердца, которая требует немедленного лечения, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам директора Института сердца, врача-кардиохирурга Бориса Тодурова, на вертолетную площадку заведения впервые за десять лет осуществлена ​​посадка авиационной техники с тяжелой пациенткой на борту.

«Очень много времени уходит на то, чтобы перевезти в наш институт тяжелобольных пациентов наземным транспортом. Благодаря возможности использовать авиацию и благодаря тому, что есть такая техника у нас в Украине - мы можем спасти множество жизней, для которых время имеет решающее значение», - отметил Тодуров.

В ДСНС добавили, что состояние девочки сейчас тяжелое, она находится в коме. «Пока рано прогнозировать, как сложится ее судьба. Однако тот факт, что за десять лет удалось изменить способ перевозки пациентов в Институт сердца в Киеве с помощью авиационной техники, даст возможность врачам спасти большее количество жизней», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, профессиональный праздник – День спасателя.